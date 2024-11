сегодня



Новая песня FRACTURED INSANITY



"Exaltation Of A Fallen Glory", новая песня группы FRACTURED INSANITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Age Of Manipulation, выход которого запланирован на 18 февраля на Xtreem Music:



"Exaltation Of A Fallen Glory"

"Divide And Conquer"

"The Hangman's Lair"

"Age Of Manipulation"

"Bezoar"

"Fear; The Ultimate Weapon"

"Divine Honour"

"Slumber In The Deep"

"Psy-K.O."

"We All Die In The End"







