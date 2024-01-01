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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 54
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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Monolithe

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23 ноя 2024 : 		 Новый альбом MONOLITHE доступен для прослушивания

5 окт 2024 : 		 Новая песня MONOLITHE

7 янв 2021 : 		 Новый альбом MONOLITHE выйдет в 2022

18 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MONOLITHE

18 ноя 2015 : 		 Новое видео MONOLITHE

3 окт 2013 : 		 Фрагмент нового альбома MONOLITHE

14 июл 2013 : 		 Переиздание дебютного альбома MONOLITHE выйдет в августе

2 апр 2013 : 		 MONOLITHE записывают последнюю часть саги

10 окт 2012 : 		 Трейлер нового альбома MONOLITHE

13 июн 2012 : 		 MONOLITHE завершили запись

14 мар 2012 : 		 MONOLITHE на DEBEMUR MORTI PRODUCTIONS

29 мар 2008 : 		 MONOLITHE: Новый альбом откладывается
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Новый альбом MONOLITHE доступен для прослушивания



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Black Hole District, новый альбом MONOLITHE, доступен для прослушивания ниже.




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