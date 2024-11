Видео с текстом от MOON FEVER

сегодня



MOON FEVER опубликовали официальное видео с текстом на песню “Scars”, которая будет включена в выходящий 31 января на Astro Recordings альбом Forever Sleep:



"Getting Loud"

"Nothing Left To Lose"

"Forever Sleep"

"Taking Cover"

"I’m Gone"

"Live Fast Die Young"

"Feels So Good"

"Make It Look Easy"

"Scars"

"Vain"

"TV Skin"







