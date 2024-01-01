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AMBUSH на Napalm Records



Группа AMBUSH объявила о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.



«Мы очень рады сообщить, что только что подписали контракт с Napalm Records! Это большой шаг в правильном направлении для Ambush, и мы хотим поблагодарить всех сотрудников Napalm за доверие к нам и нашему грядущему альбому. Мы очень гордимся тем, что создали, и не можем дождаться 2025 года, чтобы представить его вам, ребята. Много тяжелой любви всем, кто там есть, Ambush здесь для вас!».







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