Видео с выступления MICHAEL VESCERA



Видео с выступления MICHAEL VESCERA, которое состоялось 15 ноября в Manifesto Bar, São Paulo, Brazil, доступно для просмотра ниже:



"Soldier of Fortune" (Loudness)

"You Shook Me" (Loudness)

"Never Die" (Yngwie Malmsteen)

"I Don't Know" (Yngwie Malmsteen)

"Seventh Sign" (Yngwie Malmsteen)

"Pyramid of Cheops" (Yngwie Malmsteen)

"Vengeance" (Yngwie Malmsteen)

"Voodoo" (Yngwie Malmsteen)

"Danger" (Dr. Sin)

"Time After Time" (Dr. Sin)

"Fly Away" (Dr. Sin)

"No Rules" (Dr. Sin)



Encore:

"Crash and Burn" (Yngwie Malmsteen)

"I'll See the Light Tonight" (Yngwie Malmsteen)







