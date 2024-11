сегодня



Type 0 Steel, новое видео ERELEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Garden”, выход которого состоялся 31 мая на Wormholedeath Records:



01 Mordo

02 Symphony of Hell

03 Type 0 Steel

04 Somewhere in You

05 Black Floyd

06 Universum

07 Orient Flowers

08 Morthra







