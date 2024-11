20 ноя 2024



Новое видео SCORPION CHILD



"Outliers", новое видео группы SCORPION CHILD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома I Saw The End As It Passed Right Through Me, выходящего 14 февраля на Noize In The Attic Records:



"Be The Snake"

"Actress"

"Outliers"

"See The Shine"

"The Starker"

"Wired Corpse"

"Godskin"

"Hanging Sun"







просмотров: 103