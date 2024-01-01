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Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
53
JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
44
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
36
Новая песня GRAVE DIGGER
28
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
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по
Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
53
JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
44
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
36
Новая песня GRAVE DIGGER
28
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
все новости группы
Magic Kingdom
Бельгия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.magic-kingdom.be
Myspace:
http://www.myspace.com/magickingdommetal
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/MAGIC-KINGDOM/29328026941
20 ноя 2024
:
Новая песня MAGIC KINGDOM
20 окт 2024
:
Видео с текстом от MAGIC KINGDOM
9 ноя 2019
:
Видео с текстом от MAGIC KINGDOM
10 окт 2019
:
Видео с текстом от MAGIC KINGDOM
23 сен 2019
:
Новая песня MAGIC KINGDOM
10 сен 2019
:
Новый альбом MAGIC KINGDOM выйдет осенью
24 мар 2015
:
Видео с текстом от MAGIC KINGDOM
10 мар 2015
:
Видео с текстом от MAGIC KINGDOM
7 фев 2015
:
Семплы новых песен MAGIC KINGDOM
23 янв 2015
:
Трек-лист нового альбома MAGIC KINGDOM
20 янв 2015
:
Обложка нового альбома MAGIC KINGDOM
24 дек 2014
:
Новый альбом MAGIC KINGDOM выйдет в марте
4 окт 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома MAGIC KINGDOM
сегодня
Новая песня MAGIC KINGDOM
"Undead At The Gates", новая песня MAGIC KINGDOM, доступна для прослушивания ниже. Она взята из нового альбома "Blaze Of Rage", выходящего 13/12/2024.
http://www.magic-kingdom.be
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Сообщений нет