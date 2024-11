сегодня



HAIL OF BULLETS переиздают дебютный ЕР



HAIL OF BULLETS опубликовали для прослушивания одноименный ЕР, который выходит 22 ноября в обновленном варианте на Agonia Records. Ранее он распространялся только на CD-R самими участниками коллектива:



"General Winter"

"Red Wolves Of Stalin"

"Ordered Eastward"

"Advancing Once More"











