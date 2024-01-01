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Crossbone Skully

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Новое видео CROSSBONE SKULLY



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"Let’s Bust The Trust", новое видео группы CROSSBONE SKULLY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Evil World Machine", выпущенного 22 ноября на Better Noise Music:

01. Evil World Machine
02. The Boom Went The Boom (feat. Phil Collen of DEF LEPPARD)
03. Money Sex Or God
04. Flip The Bird
05. Everyone's On Dope
06. The Sin Eater
07. Ima Bone Machine
08. Let's Bust The Trust
09. High On You (feat. Nikki Sixx of MÖTLEY CRÜE)
10. I Am The Wolf
11. I'm Unbreakable
12. The Last Night On Earth
13. Misfits Of The Universe

CROSSBONE SKULLY Unleash Debut Album Executive Produced By MUTT LANGE; "Let's Bust The Trust" Video Streaming




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