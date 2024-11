сегодня



Новое видео CROSSBONE SKULLY



"Let’s Bust The Trust", новое видео группы CROSSBONE SKULLY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Evil World Machine", выпущенного 22 ноября на Better Noise Music:



01. Evil World Machine

02. The Boom Went The Boom (feat. Phil Collen of DEF LEPPARD)

03. Money Sex Or God

04. Flip The Bird

05. Everyone's On Dope

06. The Sin Eater

07. Ima Bone Machine

08. Let's Bust The Trust

09. High On You (feat. Nikki Sixx of MÖTLEY CRÜE)

10. I Am The Wolf

11. I'm Unbreakable

12. The Last Night On Earth

13. Misfits Of The Universe







просмотров: 66