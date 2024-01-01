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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
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Asymmetric Universe

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|||| сегодня

Новое видео ASYMMETRIC UNIVERSE



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"Opaco", новое видео группы ASYMMETRIC UNIVERSE, доступно для просмотра ниже.

ASYMMETRIC UNIVERSE Launch "Opaco" Single; Music Video Streaming




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