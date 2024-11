сегодня



Новая песня ILLUSION FORCE



"Hibari, Pt. I: A Lost Cantata", новая песня группы ILLUSION FORCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Halfana, выход которого запланирован на 13 декабря на Frontiers Music Srl:



"Kaleidoscopic"

"Halfana"

"Miracle Superior"

"The Serene Valley"

"Captan #5" (feat. Ivan Giannini)

"Protector Of The Stars"

"Hibari, Pt I: A Lost Cantata"

"Hibari, Pt II: Whisper Of The Eternity"

"Hibari, Pt III: Möbius"

"Hibari, Pt IV: Luminescent Galaxies"

"Bittersweet '53"

"Serendipitous"

"Illusion Parade"







