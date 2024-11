сегодня



Новое видео STEEL INFERNO



Electrocuter, новое видео STEEL INFERNO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rush Of Power, выход которого состоялся 20 ноября:



01. The Abyss

02. Cut Down By The Chainsaw

03. Hunt The Rush

04. Power Games

05. Electrocuter

06. Cathedral Run

07. The Blitz

08. Attack

09. Coven In The Dark https://steelinferno.dk/







