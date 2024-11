сегодня



Видео с текстом от CLOVEN



Twilight’s Heart, новая песня CLOVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Twilight’s Heart”, выход которого состоялся 11 октября:



1. In the House of Silence

2. L’appel du Vide

3. Wrapped in Talons

4. Love & Fire

5. Twilight’s Heart https://cloven137.bandcamp.com/







