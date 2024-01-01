ELECTRIC WIZARD готовят концертный релиз

ELECTRIC WIZARD 13 декабря на двойном виниле, CD и в цифровом варианте выпустят новую концертную пластинку Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1, которая была записана на шестнадцатидорожечный пленочный магнитофон:
“Dopethrone”
“Incense For The Damned”
“Black Mass”
“Witchcult Today”
“Satanic Rites Of Drugula”
“Scorpio Curse”
“The Chosen Few”
“Funeralopolis”
«Сырее не придумаешь... Это как как потерянное в 70-х демо с репетиции блэк-металл группы или около того. Сырое, орущее и пронизывающее до глубины души. Я всегда обещал, что ELECTRIC WIZARD при любой возможности вгрызутся вам в лицо и вот лишнее тому доказательство».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет