Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 36
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 13
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 12
*SABATON в игре 10
*Видео с выступления FEAR FACTORY 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 36
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
[= ||| все новости группы



*

Electric Wizard

*
| - |

|||| сегодня

ELECTRIC WIZARD готовят концертный релиз



zoom
ELECTRIC WIZARD 13 декабря на двойном виниле, CD и в цифровом варианте выпустят новую концертную пластинку Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1, которая была записана на шестнадцатидорожечный пленочный магнитофон:

“Dopethrone”
“Incense For The Damned”
“Black Mass”
“Witchcult Today”
“Satanic Rites Of Drugula”
“Scorpio Curse”
“The Chosen Few”
“Funeralopolis”

«Сырее не придумаешь... Это как как потерянное в 70-х демо с репетиции блэк-металл группы или около того. Сырое, орущее и пронизывающее до глубины души. Я всегда обещал, что ELECTRIC WIZARD при любой возможности вгрызутся вам в лицо и вот лишнее тому доказательство».

ELECTRIC WIZARD To Release Double Live Album In December; Preorders Live




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 31

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом