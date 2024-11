сегодня



ELECTRIC WIZARD готовят концертный релиз



ELECTRIC WIZARD 13 декабря на двойном виниле, CD и в цифровом варианте выпустят новую концертную пластинку Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1, которая была записана на шестнадцатидорожечный пленочный магнитофон:



“Dopethrone”

“Incense For The Damned”

“Black Mass”

“Witchcult Today”

“Satanic Rites Of Drugula”

“Scorpio Curse”

“The Chosen Few”

“Funeralopolis”



«Сырее не придумаешь... Это как как потерянное в 70-х демо с репетиции блэк-металл группы или около того. Сырое, орущее и пронизывающее до глубины души. Я всегда обещал, что ELECTRIC WIZARD при любой возможности вгрызутся вам в лицо и вот лишнее тому доказательство».







