26 ноя 2024



Новое видео PATHOGENIC



"Mass Grave Memory", новое видео группы PATHOGENIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Crowned In Corpses, выходящего седьмого февраля:



"Mass Grave Memory"

"The New Rot"

"Dead But Not At Rest"

"Exiled From The Abyss"

"Fragments"

"Crowned In Corpses"

"Drag Your Crosses"

"Silicon Regime"











