TIM "RIPPER" OWENS в новом треке SIRIUS



"Unbound The Scream" feat. TIM "RIPPER" OWENS, новая песня группы SIRIUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Quest For Life:



"Unbound The Scream"

"Beyond The Sands Of Time"

"Desdichado"

"Edge Of The World"

"Fragment"

"Lostlight"

"Land Of Swords"

"Among The Heavens"



«Мы молчали некоторое время... Последние несколько месяцев были для нас сплошным водоворотом эмоций и действий. Вышел новый альбом, и ваша реакция просто ошеломляет! Нам пришлось расстаться с нашим давним ритм-гитаристом по личным причинам. Мы хотим поблагодарить Dimitris Stathopoulos за это сотрудничество. Но, с огромным удовольствием, мы хотели бы объявить о новом пополнении в семье Sirius. Поприветствуйте нашего нового ритм-гитариста George Koursoumis! То, что он с нами, — это большой стимул для того, что нас ждет впереди».







