WITHOUT THE SUN на Art Gates Records



WITHOUT THE SUN сообщили о заключении контракта с лейблом Art Gates Records.



«Мы очень рады стать частью этого замечательного лейбла, это очень важный для нас союз, поскольку мы хотим вывести нашу музыку на новый уровень. С Art Gates Records нас ждут очень интересные события, и мы гордимся тем, что являемся частью этой семьи!»







