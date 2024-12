все новости группы







Final Siege

?

-

-





4 дек 2024 : Новое видео FINAL SIEGE



сегодня



Новое видео FINAL SIEGE



"Taxed To Death", новое видео группы FINAL SIEGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nuclear Doom State, выходящего 27 декабря на WormHoleDeath Records:



"The Day After…"

"W.A.R."

"Nuclear Doom State"

"Psychological Maceration"

"An Insatiable Lust For Violence"

"Primordial Combat"

"Taxed To Death"











+0 -1



просмотров: 74