сегодня



Новая песня MUTAGENIC HOST



"Artificial Harvest Of The Obscene", новая песня группы MUTAGENIC HOST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Diseased Machine, выход которого запланирован на третье января на Gurgling Gore (vinyl, cassette), Dry Cough Records (vinyl, cassette), а CD выйдет 20 января на Memento Mori:



"Neurological Necrosis"

"Genestealer"

"The Twisted Helix"

"Artificial Harvest Of The Obscene"

"Organometallic Assimilation"

"DIRECTIVE:: [kill_on_sight]"

"Incomprehensible Methods Of Slaughter"

"S.W.A.R.M. (Systematic War Against Restless Machines)"

"Promethean Dusk"

"Rivers Of Grief"







+0 -1



просмотров: 82