Новый альбом AVULSED выйдет весной



AVULSED выпустят новую работу, получившую название Phoenix Cryptobiosis, четвертого марта на Xtreem Music на CD, виниле, кассете и в цифровом варианте. Премьера первого сингла намечена на 18 декабря:



"Limbs Regeneration" (inst.)

"Lacerate To Dominate"

"Blood Monolith"

"Unrotted"

"Guts Of The Gore Gods"

"Phoenix Cryptobiosis"

"Devotion For Putrefaction"

"Neverborn Monstrosity"

"Dismembered"

"Bio-Cadaver"

"Wandering Putrid Souls"







