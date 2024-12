сегодня



Новое видео BLOODORN



Rise Up Again, новое видео BLOODORN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Let The Fury Rise":



1. Overture χιϛ

2. Fear The Coming Wave

3. Under The Secret Sign

4. Rise Up Again

5. Tonight We Fight !

6. God Won't Come

7. Forging The Future (With Our Blades)

8. Let The Fury Rise

9. Six Wounded Wolves

10. Bloodorn

11. Square Hammer (Ghost Cover)







