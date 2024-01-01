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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 38
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 29
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Svarttjern

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Новый альбом SVARTTJERN доступен для прослушивания



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Draw Blood, новый альбом SVARTTJERN, доступен для прослушивания ниже.




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