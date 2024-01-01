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GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
38
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
29
Новое видео DREAM THEATER
29
Новое видео AVANTASIA
24
Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США
23
Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов...
21
GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»
15
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
14
Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу!
14
Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим
14
Фраза, имя группы
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GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
38
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
29
Новое видео DREAM THEATER
29
Новое видео AVANTASIA
24
Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США
23
все новости группы
Svarttjern
Норвегия
Black Metal
http://www.thesvarttjerncult.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/svarttjern
Facebook:
http://www.facebook.com/svarttjern
8 дек 2024
:
Новый альбом SVARTTJERN доступен для прослушивания
5 янв 2020
:
Новый сингл SVARTTJERN
12 дек 2019
:
Новый сингл SVARTTJERN
26 фев 2016
:
Новая песня SVARTTJERN
1 фев 2014
:
Новая песня SVARTTJERN
25 ноя 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома SVARTTJERN
24 ноя 2012
:
SVARTTJERN на NOISEART RECORDS
13 авг 2011
:
Обложка нового альбома SVARTTJERN
1 авг 2010
:
SVARTTJERN из студии
2 май 2010
:
SVARTTJERN отправятся в студию в мае
сегодня
Новый альбом SVARTTJERN доступен для прослушивания
Draw Blood, новый альбом SVARTTJERN, доступен для прослушивания ниже.
http://www.thesvarttjerncult.com/
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Сообщений нет