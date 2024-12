Новое видео MYSTERY BLUE

сегодня



MYSTERY BLUE опубликовали видео на песню "Rebel At Heart", которая взята из нового альбома “Night Demon”, выходящего шестого декабря на Massacre Records:



End Of The World

Colours Of Life

Burning Souls

Night Demon

Human Again

Pandemic Metal Virus

Rebel At Heart

Undertakers (feat. Andreas “Buschi” Babuschkin)

Skulls From Hell

Where Metal Rules

Wild Fire

Forever Hand In Hand

Restless And Wild







