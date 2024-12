сегодня



Новое видео CHEMICIDE



"Violence Prevails", новое видео группы CHEMICIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ‘Violence Prevails ‘, выходящего 28 февраля:



01 - Do As I Say, Not As I Do

02 - Red Giant

03 - Systemic Decay

04 - Parasite

05 - Violence Prevails

06 - Prey of Failure

07 - Chokehold

08 - Supremacy

09 - That's Right, We're That Spic Band!

10 - 72 Seasons (CD Bonus track - Metallica Cover)

11 - Hear Nothing, Say Nothing (CD Bonus track - Discharge cover)







