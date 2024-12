сегодня



Новое видео SOULS OF STEEL



"No Man's Land", новое видео группы SOULS OF STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs Of Steel, выпущенного 16 августа:



"Intro"

"Eternal One"

"Burning Love"

"No Man´s Land"

"Human Perversity"

"Neverending Machine"

"Trickster"

"The Debt"

"Last Gig"

"Legends Reborn"

"Rising Steel"











+0 -0



просмотров: 94