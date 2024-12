сегодня



Новое видео NIGHTSTALKER



"Uncut", новое видео группы NIGHTSTALKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Return From The Point Of No Return, выходящего 14 марта на Heavy Psych Sounds:



"Dust"

"Heavy Trippin"

"Uncut"

"Return From The Point Of No Return"

"Shipwrecked Powder Monkey"

"Shallow Grave"

"Falling Inside"

"Flying Mode"











