CHRIS HARMS представил первое видео



"I Love You", новое видео CHRIS HARMS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома 1980, выходящего 31 января на Napalm Records в следующих вариантах:



- Deluxe Box incl. 2-CD 6 page Digisleeve (1980 & Instrumental Version) with 16 page booklet + Bonus CD (Voice & Keys Version) as 4 page Digisleeve, “1980“ golden chain, 3 printed polaroids – ltd. to 500 copies worldwide (Napalm Records Mailorder + Bandshop exclusive)

- 2 LP Gatefold Cross Fuchsia/Yellow/Red incl. lyric sheet – ltd. to 300 copies worldwide (Napalm Records Mailorder exclusive)

- Tape Neon Orange (Black Print) – ltd. to 100 copies worldwide (Napalm Records Mailorder + Bandshop exclusive)

- 2 LP Gatefold Marbled Translucent (Old Purple, Viola, Black) incl. lyric sheet – ltd. to 100 copies worldwide (Bandshop exclusive)

- 2-CD 6 page Digisleeve (1980 & Instrumental Version) with 16 page booklet (Napalm Records Mailorder + Bandshop exclusive

- Digital Album



Трек-лист:



"I Love You"

"She Called Me Diaval"

"Somewhere Between Heaven And Armageddon"

"Missed Call"

"Madonna Of The Night" (feat. Sven Friedrich)

"Lunamor"

"Parallax"

"Past Pain"

"The Grey Machines" (feat. Ronan Harris)

"Vagueness Of Faith"

"May This Be Your Last Battlefield"











