Новая песня CARCOLH



“For Every Second…”, новая песня CARCOLH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Twilight of the Mortals”, выход которого намечен на 14 февраля:



For Every Second…

Ashes Are Falling Down

The Battle Is Lost

My Prayers Are For Rain

Twilight Of The Mortals

Empty Thrones https://carcolh.bandcamp.com/







