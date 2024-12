сегодня



Новое видео COUNTERLINE



Beast Unleashed, новое видео COUNTERLINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома II, выпущенного 30 сентября:



01. Night Of Rock And Roll,

02. Away,

03. Fantasy,

04. Those Shadows,

05. Tears Of The Fallen Angel,

06. Hanging By A Thread,

07. Extraño,

08. My Voice Won't Fade,

09. Jenyfer,

10. Beast Unleashed,

11. No More Reason,

12. Beyond. http://www.counterlineband.com/







