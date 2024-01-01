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Новое видео COUNTERLINE
Beast Unleashed, новое видео COUNTERLINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома II, выпущенного 30 сентября:
01. Night Of Rock And Roll,
02. Away,
03. Fantasy,
04. Those Shadows,
05. Tears Of The Fallen Angel,
06. Hanging By A Thread,
07. Extraño,
08. My Voice Won't Fade,
09. Jenyfer,
10. Beast Unleashed,
11. No More Reason,
12. Beyond.
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