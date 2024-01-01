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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 19
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*184 группы выступят на Hellfest 2025 14
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Counterline

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|||| сегодня

Новое видео COUNTERLINE



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Beast Unleashed, новое видео COUNTERLINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома II, выпущенного 30 сентября:

01. Night Of Rock And Roll,
02. Away,
03. Fantasy,
04. Those Shadows,
05. Tears Of The Fallen Angel,
06. Hanging By A Thread,
07. Extraño,
08. My Voice Won't Fade,
09. Jenyfer,
10. Beast Unleashed,
11. No More Reason,
12. Beyond.




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