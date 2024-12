сегодня



Новый ЕР BURIED BY LAVA выйдет зимой



BURIED BY LAVA сообщили о том, что 24 января состоится релиз нового ЕР In Your Eyes We Perish, за сведение которого отвечал Tiago Alves в Praia da Vitória:



“Between Heaven And Hell”

“Framed And Forgotten”

“Rose And Leeches”

“Hela”

“Glass Paths”

“My Friend Mr. M”







+0 -0



просмотров: 29