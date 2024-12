сегодня



Новый альбом THE WAVE AND THE PARTICLE выйдет зимой



THE WAVE AND THE PARTICLE заключили контракт с лейблом WormHoleDeath Records, на котором 31 января состоится релиз нового альбома, получившего название Electric Sheep.



«У WormHoleDeath богатая история поддержки артистов, которые не боятся рисковать, и для нас большая честь быть в их числе», — заявляют участники группы. «Это подписание открывает перед нами новые возможности, и мы с нетерпением ждем, куда нас приведет этот путь». Огромное спасибо всей команде WormHoleDeath за доверие к нашей группе. Нам не терпится подарить вам новую музыку и опыт, которые расширят границы возможностей The Wave And The Particle».











