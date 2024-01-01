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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 79
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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The Wave And The Particle

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|||| сегодня

Новый альбом THE WAVE AND THE PARTICLE выйдет зимой



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THE WAVE AND THE PARTICLE заключили контракт с лейблом WormHoleDeath Records, на котором 31 января состоится релиз нового альбома, получившего название Electric Sheep.

«У WormHoleDeath богатая история поддержки артистов, которые не боятся рисковать, и для нас большая честь быть в их числе», — заявляют участники группы. «Это подписание открывает перед нами новые возможности, и мы с нетерпением ждем, куда нас приведет этот путь». Огромное спасибо всей команде WormHoleDeath за доверие к нашей группе. Нам не терпится подарить вам новую музыку и опыт, которые расширят границы возможностей The Wave And The Particle».

THE WAVE AND THE PARTICLE Sign With WormHoleDeath Records; New Album Preview Available




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