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The 3rd and the Mortal

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KARI RUESLÅTTEN выступит с THE 3RD AND THE MORTAL



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THE 3RD AND THE MORTAL объявили о том, что в 2025 и 2026 дадут несколько концертов с KARI RUESLÅTTEN:

Мы отлично провели время, репетируя вместе с Kari после стольких лет, и с нетерпением ждем встречи с поклонниками и друзьями в ближайшем будущем!»

«Это воссоединение — праздник музыки, которую мы создали вместе с друзьями и замечательными поклонниками, которые вдохновляли нас все это время», — добавила Rueslåtten.

«Нам не терпится снова выйти на сцену и воссоединиться с потрясающими поклонниками и друзьями, которые поддерживали нас все эти годы», — заявил барабанщик THE 3RD AND THE MORTAL Rune Hoemsnes.

Первым анонсированным шоу станет выступление на фестивале Midgardsblot в норвежском городе Борре 13-16 августа 2025 года.

«Это будет знаковый и незабываемый момент на Midgardsblot», — сказал пресс-менеджер Midgardsblot Силье Брекке. «Воссоединение THE 3RD AND THE MORTAL с Kari Rueslåtten обещает стать волшебным событием, идеально вписанным в уникальную обстановку древних курганов и историю Борре».




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22 дек 2024
S
StormReaver
Вот это прям окуенно. Еще б с Энн-Мари дали концерты.

просмотров: 66

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