KARI RUESLÅTTEN выступит с THE 3RD AND THE MORTAL



THE 3RD AND THE MORTAL объявили о том, что в 2025 и 2026 дадут несколько концертов с KARI RUESLÅTTEN:



Мы отлично провели время, репетируя вместе с Kari после стольких лет, и с нетерпением ждем встречи с поклонниками и друзьями в ближайшем будущем!»



«Это воссоединение — праздник музыки, которую мы создали вместе с друзьями и замечательными поклонниками, которые вдохновляли нас все это время», — добавила Rueslåtten.



«Нам не терпится снова выйти на сцену и воссоединиться с потрясающими поклонниками и друзьями, которые поддерживали нас все эти годы», — заявил барабанщик THE 3RD AND THE MORTAL Rune Hoemsnes.



Первым анонсированным шоу станет выступление на фестивале Midgardsblot в норвежском городе Борре 13-16 августа 2025 года.



«Это будет знаковый и незабываемый момент на Midgardsblot», — сказал пресс-менеджер Midgardsblot Силье Брекке. «Воссоединение THE 3RD AND THE MORTAL с Kari Rueslåtten обещает стать волшебным событием, идеально вписанным в уникальную обстановку древних курганов и историю Борре».







