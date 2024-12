сегодня



POWERRAGE нашли лейбл



Группа POWERRAGE, основанная бывшим гитаристом EXCITER John Ricci, в состав которой также входят Todd Pilon (WITCHKILLER), Jacques Bélanger (он пел на трех альбомах EXCITER: "The Dark Command" [1997], "Blood Of Tyrants" [2000] и "New Testament" [2004]) и Lucas Dery, сообщила о заключении контракта с лейблом High Roller Records, на котором в следующем году состоится релиз дебютного альбома.











