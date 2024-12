сегодня



Оригинальные участники RACER X в LETHAL X



Группа LETHAL X, в состав которой входят два оригинальных участника RACER X Jeff Martin (Badlands, Surgical Steel, Michael Schenker Group) и Harry Gschosser, выпустит новую работу, 90 Tons Of Thunder, 17 января:



"90 Tons Of Thunder"

"Daredevil"

"Fallen"

"Dancing With Shadows"

"Dead By Sunday"

"Sinister Minister"

"Tormental"

"God, Guts, Faith And Glory"

"Running Away From Freedom"

"Chasing The Flaw"

"Queen Of Pain"







