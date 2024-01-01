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Final Depravity

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24 дек 2024 : 		 FINAL DEPRAVITY расстались с вокалистом

24 дек 2022 : 		 Новая песня FINAL DEPRAVITY

26 ноя 2022 : 		 FINAL DEPRAVITY собрали новый состав

12 мар 2020 : 		 FINAL DEPRAVITY отправились в студию

25 мар 2015 : 		 Новое демо от FINAL DEPRAVITY

7 ноя 2014 : 		 FINAL DEPRAVITY начали запись

3 ноя 2014 : 		 FINAL DEPRAVITY сменили басиста

4 фев 2014 : 		 Новое видео FINAL DEPRAVITY

11 дек 2013 : 		 Новый альбом FINAL DEPRAVITY доступен для прослушивания

3 дек 2013 : 		 Новая песня FINAL DEPRAVITY

12 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FINAL DEPRAVITY

23 июл 2012 : 		 FINAL DEPRAVITY приступили к записи

21 авг 2011 : 		 FINAL DEPRAVITY представили нового басиста
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|||| 24 дек 2024

FINAL DEPRAVITY расстались с вокалистом



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FINAL DEPRAVITY опубликовали следующее сообщение:

«Сегодня, в день 17-летия нашей группы, мы хотим поделиться с вами важным сообщением: Несколько месяцев назад наш вокалист Benjamin Krzis решил расстаться с FINAL DEPRAVITY. Хотя нам грустно видеть его уход, мы полностью уважаем его решение и хотим пожелать ему только успеха и счастья во всем, что ждет его в будущем.

Benjamin был неотъемлемой частью FINAL DEPRAVITY, и за эти годы он стал не только товарищем по группе, но и близким другом. Его талант, преданность и энергия оказали неизгладимое влияние на группу, и его будет очень не хватать как на сцене, так и вне ее.

В связи с его уходом студийная работа над нашим третьим альбомом была приостановлена несколько месяцев назад. Это привело к задержкам, но будьте уверены, ожидание будет стоить того. Мы усердно работаем, и очень скоро появятся захватывающие новости об альбоме. Оставайтесь с нами!»

Вот что сам Benjamin рассказал о своем уходе:

«После потрясающего времени, проведенного в качестве вокалиста FINAL DEPRAVITY, я решил покинуть группу. Мы расстаемся на самых лучших условиях и останемся близкими друзьями. Я с радостью вспоминаю многие фантастические моменты и надеюсь, что наша дружба продолжится в будущем. Это было непростое решение, но с одним ребенком и еще одним на подходе, мое время просто ограничено. Я хочу поблагодарить ребят за весь опыт, который мы разделили, и за все, чему я у них научился, и пожелать им всего самого лучшего в будущем - как в музыкальном, так и в личном плане».

FINAL DEPRAVITY - Vocalist BENJAMIN KRZIS Parts Ways With The Band




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