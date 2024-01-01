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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 77
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 33
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
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Where Evil Follows

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Превью нового альбома WHERE EVIL FOLLOWS



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Гитарист Toby Knapp опубликовал сообщение относительно нового альбома WHERE EVIL FOLLOWS:

«Для всех практических целей это альбом Onward для тех, кто хочет, чтобы он был таковым. В то же время я буду работать под другим псевдонимом, чтобы избежать неизбежных споров о том, что «это не Onward без оригинального вокалиста» или что-то в этом роде. Вся музыка записана, и у нас есть отличный звукозаписывающий лейбл; вопрос только в вокале. Он может сделать или сломать альбом. Надеюсь, то, что я делаю в этом направлении, будет великолепно. Скоро мы узнаем».

Guitarist TOBY KNAPP Shares Preview Of New WHERE EVIL FOLLOWS Album




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