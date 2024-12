сегодня



Превью нового альбома WHERE EVIL FOLLOWS



Гитарист Toby Knapp опубликовал сообщение относительно нового альбома WHERE EVIL FOLLOWS:



«Для всех практических целей это альбом Onward для тех, кто хочет, чтобы он был таковым. В то же время я буду работать под другим псевдонимом, чтобы избежать неизбежных споров о том, что «это не Onward без оригинального вокалиста» или что-то в этом роде. Вся музыка записана, и у нас есть отличный звукозаписывающий лейбл; вопрос только в вокале. Он может сделать или сломать альбом. Надеюсь, то, что я делаю в этом направлении, будет великолепно. Скоро мы узнаем».











+0 -0



просмотров: 83