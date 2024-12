сегодня



Новое видео IRONRAT



Lost, новое видео IRONRAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Beneath It All":



01 Liar

02 Tip Of My Tongue

03 Lost

04 Burn

05 Wasted

06 Obscene







