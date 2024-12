все новости группы







29 дек 2024 : Новая песня AITHEER



сегодня



Новая песня AITHEER



"The Serpent", новая песня группы AITHEER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent, выход которого запланирован на 21 февраля:



"Prologue"

"The Dance Of Twins"

"East"

"Law"

"Clairvoyance"

"The Serpent"

"Flame"











просмотров: 82