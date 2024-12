сегодня



PLAGUE OF STARS на WormHoleDeath Records



PLAGUE OF STARS заключили соглашение с лейблом WormHoleDeath Records, на котором 31 января состоится релиз альбома Extinction:



"Akerra"

"Vain"

"Gods Of Old"

"False Reality"

"Extinction" featuring Melissa Ferlaak

"Sentinels"

"Shift"

"Corporatocracy"

"Akelarre"







