Новое видео CRIMSON STORM



Abuse of Power, новое видео CRIMSON STORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Livin’ On the Bad Side”, выходящего 14 января:



Night of the Tyrant

Ragin’ Eyes of Darkness

Outrageous

Abuse of Power

Nightmare Deceiver

Speed Hammerin’ Metal

Harakiri Rendez-Vous

Headfükker

Seven Days of Mayhem https://crimsonstorm.bandcamp.com/album







