Новая песня NEKOMATA



"De Priapi Dilemma", новая песня NEKOMATA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "EUPHORIA", релиз которого намечен на 24 января:



1. Py

2. Shattered

3. Automata

4. In My Flesh

5. Feedback

6. Zero

7. De Priapi Dilemma

8. Road To Ruin

9. Super Omnia

10. Ataraxia – Still Abused







