Умер гитарист THE MENTORS

Эрик Карлсон, более известный как Sickie Wifebeater, основатель и гитарист THE MENTORS, скончался 29 декабря в возрасте 66 лет проиграв свою битву раку.
На официальной странице группы было опубликовано следующее сообщение:
«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Эрика Карлсона. Эрик был известен как Sickie Wifebeater, один из основателей музыкального трио MENTORS. Он скончался сегодня вечером в 11:43, после года борьбы с раком. Эрика будет не хватать всем, кто его любил. Его музыкальное наследие переживет всех нас.
REST IN POWER SICKIE! Легенда гитары! #ripsickie
22 мая 1958 - 29 декабря 2024».
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