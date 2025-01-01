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*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 26
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 22
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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The Mentors

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|||| 3 янв 2025

Умер гитарист THE MENTORS



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Эрик Карлсон, более известный как Sickie Wifebeater, основатель и гитарист THE MENTORS, скончался 29 декабря в возрасте 66 лет проиграв свою битву раку.

На официальной странице группы было опубликовано следующее сообщение:

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Эрика Карлсона. Эрик был известен как Sickie Wifebeater, один из основателей музыкального трио MENTORS. Он скончался сегодня вечером в 11:43, после года борьбы с раком. Эрика будет не хватать всем, кто его любил. Его музыкальное наследие переживет всех нас.

REST IN POWER SICKIE! Легенда гитары! #ripsickie
22 мая 1958 - 29 декабря 2024».






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