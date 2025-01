все новости группы







7 янв 2025 : Новое видео SINNER RAGE



"Fire's On", новое видео группы SINNER RAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Powerstrike, выходящего 21 февраля на Dying Victims Productions:



"Powerstrike"

"Silent Thunder"

"Highway Knights"

"Chained by Night"

"Fire's On"

"Angel of Combustion"

"Call of the Wind"

"Dangerous Attraction"







