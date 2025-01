сегодня



Новая песня RELICS OF HUMANITY



“Smoldering Of Seraphim”, новая песня группы RELICS OF HUMANITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Absolute Dismal Domain, выход которого запланирован на 31 января на Willowtip Records:



“Omen Apollyon”

“Summoning Of Those Who Absorbed”

“Taking The Shape Of Infinity”

“In The Name Of Ubiquitous Gloom”

“Paralyzing The Light II”

“Absolute Dismal Domain”

“Smoldering Of Seraphim”

“His Creation That No Longer Exists”

“Dominion”











+0 -0



просмотров: 141