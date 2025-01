все новости группы







5 янв 2025 : Новое видео CIRCU5



Новое видео CIRCU5



"Freakshow Train", новое видео группы CIRCU5, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Clockwork Tulpa, выходящего седьмого марта:



"Make No Sound"

"Sing Now"

"Freakshow Train"

"Skin Machine"

"Infinite Lucid Geometric Fever Dream"

"Clockwork Tulpa"

"Violet"

"Change The Weather"

"Don't Spare Me"

"Scars"

"Scars" (acoustic bonus download)















