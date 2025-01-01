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С Новым Годом!
76
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
41
Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года
37
KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов
20
JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ
16
все новости группы
Paleface Swiss
Швейцария
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8 янв 2025
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Новое видео PALEFACE SWISS
5 дек 2024
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Новое видео PALEFACE SWISS
7 ноя 2024
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Новое видео PALEFACE SWISS
27 сен 2024
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Новое видео PALEFACE SWISS
5 ноя 2023
:
Новое видео PALEFACE SWISS
24 июн 2023
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Профессиональное видео полного выступления PALEFACE SWISS
сегодня
Новое видео PALEFACE SWISS
River Of Sorrows, новое видео PALEFACE SWISS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "CURSED", релиз которого состоялся третьего января.
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Сообщений нет