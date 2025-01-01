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*С Новым Годом! 76
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 41
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 20
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Paleface Swiss

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|||| сегодня

Новое видео PALEFACE SWISS



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River Of Sorrows, новое видео PALEFACE SWISS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "CURSED", релиз которого состоялся третьего января.




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