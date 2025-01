сегодня



Новое видео WARFIELD



"Lament Of The White Realm" , новое видео группы WARFIELD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома With The Old Breed, выходящего четвертого апреля на Napalm Records:



"Melting Mass"

"Appetitive Aggression"

"Soul Conqueror"

"Fragmentation"

"Lament Of The White Realm"

"Tie The Rope"

"Inhibition Atrophy"

"Dogs For Defense"

"GASP"

"With The Old Breed"











+0 -0



просмотров: 54