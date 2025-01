сегодня



Новое видео DYING PHOENIX



"Mother of Dragons", новое видео DYING PHOENIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Winter is Coming”, выход которого состоялся 26 мая на El Puerto Records.



Трек-лист:



"Valar Morghulis" (Intro)

"Weaver of Lies"

"Who Owns the North"

"Saturnine Days"

"Mother of Dragons"

"All Men Must Die"

"Dead Faces Blue"

"All for the Throne"

"Attack the Wall"

"Deep Down Below"

"The Wild"

"Valar Dohaerys" (Outro)







