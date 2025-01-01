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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 81
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
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Rock Star Supernova

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|||| сегодня

Новое видео бывшего вокалиста ROCKSTAR SUPERNOVA



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"DOA", новое видео Lukas'а Rossi, доступно для просмотра ниже.




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